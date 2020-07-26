Баскетболист Фридзон заявил, что был бы не против завершить карьеру в «Зените»

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Бронзовый призёр ОИ-2012 в составе сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил, что не против завершения карьеры в петербургском «Зените», в который он перешёл в нынешнее межсезонье.
Баскетболист Фридзон заявил, что был бы не против завершить карьеру в «Зените»
  • © Официальный сайт федерации баскетбола России

«Я не против в «Зените» завершить карьеру и хочу, чтобы болельщики запомнили меня не за то, чего я добился до этого, а за то, чего добьюсь с «Зенитом». Для меня как для игрока важно знать, что я пришёл не только с «именем-фамилией», а именно как игрок, который помогает команде, приносит пользу и может играть на высоком уровне. Вот такая у меня цель в Петербурге», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Зенита».

34-летний Фридзон перешёл в «Зенит» летом. Прежде он играл за московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и краснодарский «Локомотив-Кубань». В его активе четыре титула чемпиона Единой лиги ВТБ, также он чемпион Евролиги в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что «Зенит» завершил комплектование состава на сезон-2020/21.

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