БК «Зенит» завершил комплектование состава на сезон-2020/21

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Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» завершил комплектование состава команды на сезон-2020/21.
БК «Зенит» завершил комплектование состава на сезон-2020/21
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Церковный, слова которого передаёт Nevasport.

В нынешнее межсезонье в «Зенит» перешли защитники Кевин Пангос, Билли Бэрон, Кей Си Риверс, Виталий Фридзон и Денис Захаров, форварды Алекс Пойтресс, Игорь Вольхин и Артурас Гудайтис. При этом команду покинули защитники Эндрю Альбиси, Антон Понкрашов и Алекс Рэнфро, форварды Тим Абромайтис, Сергей Балашов и Колтон Айверсон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил комплектование состава на новый сезон.

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