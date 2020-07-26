БК «Зенит» завершил комплектование состава на сезон-2020/21
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Церковный, слова которого передаёт Nevasport.
В нынешнее межсезонье в «Зенит» перешли защитники Кевин Пангос, Билли Бэрон, Кей Си Риверс, Виталий Фридзон и Денис Захаров, форварды Алекс Пойтресс, Игорь Вольхин и Артурас Гудайтис. При этом команду покинули защитники Эндрю Альбиси, Антон Понкрашов и Алекс Рэнфро, форварды Тим Абромайтис, Сергей Балашов и Колтон Айверсон.
Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил комплектование состава на новый сезон.