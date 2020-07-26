Экс-футболист сборной России: «Спартак» будет конкурентоспособен, если угадает с новичками

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Бывший защитник сборных СССР и России по футболу Дмитрий Галямин поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».
Экс-футболист сборной России: «Спартак» будет конкурентоспособен, если угадает с новичками
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«На самом деле в «Спартаке» не такая плохая ситуация, какой может показаться. Появилась группа молодых футболистов, которых тренеры в этом году обкатали. Если они сохранят пару центральных защитников Жиго и Джикию, если угадают с подписанием двух-трёх квалифицированных новичков, то для нашего чемпионата это будет нормальная конкурентоспособная команда», — цитирует Галямина РИА Новости.

Он отметил, что красно-белые в этом сезоне готовили молодёжь, чтобы в новом бороться за что-то большее.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также дошёл до полуфинала Кубка России.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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