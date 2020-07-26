Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».
Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Смотря для чего этот человек идёт в команду. Доказывать, в том числе и «Зениту», который, как он считает, поступил с ним несправедливо… Кокорин — хороший игрок. Более того, был момент, когда я вообще думал, что он лучший в нашем чемпионате. Потом чуть-чуть сбавил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее комментатор Геннадий Орлов допустил, что Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить