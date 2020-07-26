Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».

«Смотря для чего этот человек идёт в команду. Доказывать, в том числе и «Зениту», который, как он считает, поступил с ним несправедливо… Кокорин — хороший игрок. Более того, был момент, когда я вообще думал, что он лучший в нашем чемпионате. Потом чуть-чуть сбавил», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее комментатор Геннадий Орлов допустил, что Кокорин продолжит карьеру в «Спартаке».