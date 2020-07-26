В сети появилось видео, как Емельяненко с трудом передвигается в аэропорту после боя с Исмаиловым
- РИА Новости
Видео опубликовано в Twitter.
Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.
Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.
Ранее брат Исмаилова выразил мнение, что Магомед мог бы провести с Александром Емельяненко ещё два раунда.