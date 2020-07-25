Брат Исмаилова: Магомед мог бы провести с Александром Емельяненко ещё два раунда
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«Александр сказал, что это была только видимость поединка? Вот эта вся видимость на его здоровье сказалась. Магомед устал? Нет, не устал и мог ещё два раунда провести. Александра мы уважаем как бойца, но если бы Магомед устал, то Саша бы встал и смог бы что-то сделать. Емельяненко подарил популярность Магомеду? Да, у Магомеда повысилась узнаваемость, потому что он победил человека, который на 24 килограмма тяжелее», — цитирует слова Рамазана Исмаилова Sport24.
Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что он рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова.