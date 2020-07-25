Брат Исмаилова: Магомед мог бы провести с Александром Емельяненко ещё два раунда

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Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, прокомментировал победу родственника в бою с Александром Емельяненко на турнире ACA 107.
Брат Исмаилова: Магомед мог бы провести с Александром Емельяненко ещё два раунда
  • РИА Новости

«Александр сказал, что это была только видимость поединка? Вот эта вся видимость на его здоровье сказалась. Магомед устал? Нет, не устал и мог ещё два раунда провести. Александра мы уважаем как бойца, но если бы Магомед устал, то Саша бы встал и смог бы что-то сделать. Емельяненко подарил популярность Магомеду? Да, у Магомеда повысилась узнаваемость, потому что он победил человека, который на 24 килограмма тяжелее», — цитирует слова Рамазана Исмаилова Sport24

Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что он рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова.

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