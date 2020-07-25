Александр Емельяненко: рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения в бою против соотечественника Магомеда Исмаилова заявил, что поспособствовал продвижению дагестанского бойца.

«Недооценка соперника? Это не соперник, все это прекрасно знали и понимали. Да, где-то я чуть подрасслабился. Функционально был готов намного лучше Исмаилова. Я очень рад, что победа Маги смогла настолько его продвинуть. Это большой шаг в его карьере. Главное, чтобы он использовал всё это для дальнейших побед. Рад, что сопутствовал его продвижению, глупые люди этого не понимают. Это был его единственный шанс со мной подраться и выиграть. Исмаилов был на обочине, но теперь Александр Емельяненко вывел его в лидеры», — цитирует Емельяненко VseProSport.

38-летний боец проиграл Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде поединка на турнире АСА 107.

Ранее Емельяненко заявил, что стоит ожидать боя-реванша с Исмаиловым.