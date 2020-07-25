Емельяненко заявил, что стоит ожидать боя-реванша с Исмаиловым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос, стоит ли ожидать реванша с Магомедом Исмаиловым.
Емельяненко заявил, что стоит ожидать боя-реванша с Исмаиловым
  • РИА Новости

«Да, реванша ждать, только не сразу, а через несколько боёв. Знаю, что делать с ним дальше. Рвать его буду. Но всё-таки в смешанных единоборствах эту возню надо искоренять. Это не то, что нравится людям. Я придумал такую версию: первый раунд — бокс, второй — борьба, третий — ММА. И ограничение на борьбу. Либо нужно делать раунды без временных ограничений, чтобы люди видели, как они «умирают», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире ACA 107 в Сочи.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее глава M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил мнение, что Александр Емельяненко недооценил Исмаилова.

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