Глава M-1 Global считает, что Александр Емельяненко недооценил Исмаилова

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко от соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.

«Саша, как и всегда, недооценил соперника. Молодец Исмаилов, смог навязать свою тактику. Емельяненко же был не готов. Имея преимущество в весе, ни разу не смог перевернуть Исмаилова. Видимо, Саша думал: «Этот парень намного меньше — и так справлюсь». Исмаилов же реально подготовился, не дал шанса Емельяненко», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

При этом он не думает, что Емельяненко будет завершать карьеру в ближайшее время.

«Если не будет заниматься ерундой, не будет постоянных срывов, он ещё сможет поработать», — добавил Финкельштейн.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Емельяненко раскритиковал Исмаилова за манеру ведения боя.