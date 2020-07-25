Глава M-1 Global считает, что Александр Емельяненко недооценил Исмаилова

Короткая ссылка
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко от соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.
Глава M-1 Global считает, что Александр Емельяненко недооценил Исмаилова
  • РИА Новости

«Саша, как и всегда, недооценил соперника. Молодец Исмаилов, смог навязать свою тактику. Емельяненко же был не готов. Имея преимущество в весе, ни разу не смог перевернуть Исмаилова. Видимо, Саша думал: «Этот парень намного меньше — и так справлюсь». Исмаилов же реально подготовился, не дал шанса Емельяненко», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

При этом он не думает, что Емельяненко будет завершать карьеру в ближайшее время.

«Если не будет заниматься ерундой, не будет постоянных срывов, он ещё сможет поработать», — добавил Финкельштейн.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Емельяненко раскритиковал Исмаилова за манеру ведения боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить