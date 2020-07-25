Емельяненко раскритиковал Исмаилова за манеру ведения боя

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подверг критике соотечественника Магомеда Исмаилова за его тактику в их поединке на турнире ACA 107 в Сочи.
Емельяненко раскритиковал Исмаилова за манеру ведения боя
  • РИА Новости

«Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

По его мнению, рефери должны поднимать бойцов в стойку, если один из спортсменов переводит поединок в партер и создаёт только видимость работы.

«Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше — добивание. А Исмаилов — по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана», — добавил Емельяненко.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Емельяненко заявил, что не будет считать поражение от Исмаилова.

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