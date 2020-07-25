Емельяненко раскритиковал Исмаилова за манеру ведения боя
- РИА Новости
«Все хотели видеть красочный и зрелищный бой, а Исмаилов испугался драться. Он создавал видимость поединка. Хочу обратить внимание судей на подобные мероприятия», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».
По его мнению, рефери должны поднимать бойцов в стойку, если один из спортсменов переводит поединок в партер и создаёт только видимость работы.
«Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше — добивание. А Исмаилов — по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана», — добавил Емельяненко.
Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.
Ранее Емельяненко заявил, что не будет считать поражение от Исмаилова.