Александр Емельяненко: не буду считать поражение от Исмаилова

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением по поводу своего поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.
Александр Емельяненко: не буду считать поражение от Исмаилова
  • РИА Новости

«Самочувствие отличное. Я доволен тем, что удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнёс. Весь его план на бой я предвидел, просто впопыхах рвался закончить турнир досрочно», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Он отметил, что не чувствовал опасности от соперника ни в одном из раундов. 

«В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стрёмная победа Исмаилова. Пусть засчитает её себе, а я себе это поражение считать не буду», — заявил Емельяненко.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Альберт Туменов прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

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