Боец MMA Туменов: был уверен, что Исмаилов победит Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.
Боец MMA Туменов: был уверен, что Исмаилов победит Емельяненко
  • РИА Новости

«Я был уверен, что Мага выиграет этот бой. Александр — отличный и опытный спортсмен, но он уже давно не развивается. Поздравляю Магомеда, он грамотно подрался, не дал Емельяненко ничего сделать», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что Емельяненко нужно выступать против соперников своего возраста.

«Ему не стоит завершать карьеру, все любят смотреть на Емельяненко», — добавил Туменов.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Харитонов прокомментировал поражение Емельяненко от Исмаилова.

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