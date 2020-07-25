Боец MMA Туменов: был уверен, что Исмаилов победит Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.

«Я был уверен, что Мага выиграет этот бой. Александр — отличный и опытный спортсмен, но он уже давно не развивается. Поздравляю Магомеда, он грамотно подрался, не дал Емельяненко ничего сделать», — цитирует Туменова «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что Емельяненко нужно выступать против соперников своего возраста.

«Ему не стоит завершать карьеру, все любят смотреть на Емельяненко», — добавил Туменов.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Харитонов прокомментировал поражение Емельяненко от Исмаилова.