Харитонов о поражении Емельяненко: Исмаилов просто издевался над балаболом

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.
Харитонов о поражении Емельяненко: Исмаилов просто издевался над балаболом
  • РИА Новости

«Емельяненко — балабол. Умеет трепать только языком. А в клетке показал, на что способен. Емельяненко полностью деклассировали. Молодец, Мага! Он просто издевался над балаболом», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

Харитонов также отметил, что Емельяненко всегда справлялся с бойцами низкого уровня, но у него нет шансов против нормального соперника.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее рефери боя Емельяненко — Исмаилов объяснил, почему остановил поединок.

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