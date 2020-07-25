Харитонов о поражении Емельяненко: Исмаилов просто издевался над балаболом
- РИА Новости
«Емельяненко — балабол. Умеет трепать только языком. А в клетке показал, на что способен. Емельяненко полностью деклассировали. Молодец, Мага! Он просто издевался над балаболом», — цитирует Харитонова «Чемпионат».
Харитонов также отметил, что Емельяненко всегда справлялся с бойцами низкого уровня, но у него нет шансов против нормального соперника.
Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.
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