Рефери боя Емельяненко — Исмаилов объяснил, почему остановил поединок
- РИА Новости
«Бывают ситуации, в которых боец получает травму, но выходит из неудобной позиции и впоследствии может получить паузу, как-то восстановить силы. А здесь был град ударов, который не прекращался на протяжении трёх раундов, любой следующий удар мог оторвать кусок кожи, а я не мог этого допустить», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Он отметил, что такие травмы, которые были у Емельяненко, случаются достаточно редко.
«Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар совсем оторвал бы эту часть?! Я бы даже не смог представить, какая операция была бы по сшиванию», — сказал рефери.
По его мнению, если бы Исмаилов продолжил бить, а бой бы не остановили, всё могло бы плохо закончиться.
«Нокдауна не было. А техническим нокаутом называется поражение в силу травмы. Здесь травма Александра была достаточно тяжёлой», — подчеркнул Корнеев.
Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.
Ранее Рамзан Кадыров выразил мнение, что Емельяненко и Исмаилову стоит провести повторный бой.