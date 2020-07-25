Рефери боя Емельяненко — Исмаилов объяснил, почему остановил поединок

Российский рефери Виктор Корнеев объяснил, почему принял решение остановить бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова на турнире ACA 107 в Сочи.

«Бывают ситуации, в которых боец получает травму, но выходит из неудобной позиции и впоследствии может получить паузу, как-то восстановить силы. А здесь был град ударов, который не прекращался на протяжении трёх раундов, любой следующий удар мог оторвать кусок кожи, а я не мог этого допустить», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Он отметил, что такие травмы, которые были у Емельяненко, случаются достаточно редко.

«Там рассечение шло по длине брови от середины переносицы до виска. То есть бровь повисла, буквально упала на глаз. И представьте, что очередной удар совсем оторвал бы эту часть?! Я бы даже не смог представить, какая операция была бы по сшиванию», — сказал рефери.

По его мнению, если бы Исмаилов продолжил бить, а бой бы не остановили, всё могло бы плохо закончиться.

«Нокдауна не было. А техническим нокаутом называется поражение в силу травмы. Здесь травма Александра была достаточно тяжёлой», — подчеркнул Корнеев.

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Рамзан Кадыров выразил мнение, что Емельяненко и Исмаилову стоит провести повторный бой.