Кадыров считает, что Емельяненко и Исмаилову стоит провести повторный бой между собой
- РИА Новости
«Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.
Ранее Кадыров заявил, что бой Емельяненко и Исмаилова был интересным и красочным.