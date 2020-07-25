Кадыров считает, что Емельяненко и Исмаилову стоит провести повторный бой между собой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что российским бойцам смешанного стиля Александру Емельяненко и Магомеду Исмалову стоит провести ещё один поединок.
Кадыров считает, что Емельяненко и Исмаилову стоит провести повторный бой между собой
  • РИА Новости

«Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в Instagram оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли. Так дело не пойдёт! Здесь не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Кадыров заявил, что бой Емельяненко и Исмаилова был интересным и красочным.

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