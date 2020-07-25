Кадыров оценил бой Емельяненко и Исмаилова

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвёл итоги турнира АСА 107, в главном событии которого встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

По его мнению, турнир выдался достаточно напряжённым и зрелищным, а бойцы продемонстрировали волю к победе. Он отметил победы Магомеда Бибулатова, Хасейна Шайхаева, Хусейна Шайхаева, Нашхо Галаева и Абубакара Вагаева, а также высказался о главном бое турнира между Емельяненко и Исмаиловым.

«Задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети. Чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону. Бойцы отпускали язвительные шутки, пытались морально сломать противника, записывали ролики с угрозами. В дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Исмаилова эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко потерпел восьмое поражение в карьере при 28 победах и одной ничьей.

Ранее Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова на турнире ACA 107 в Сочи.