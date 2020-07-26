Экс-тренер сборной России Капелло назвал Месси лучшим футболистом всех времён

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
Экс-тренер сборной России Капелло назвал Месси лучшим футболистом всех времён
  • Reuters

«Месси — это всё ещё Месси. Гений. На мой взгляд, лучший футболист всех времён. «Барселона» — это и есть Месси. Посмотрим, что будет, когда он завершит карьеру. Кстати, я хотел видеть его в «Ювентусе», когда ему было 17 лет», — цитирует Капелло Marca.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 724 матча, забил 630 мячей и отдал 273 результативные передачи. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее Антонио Конте назвал абсолютной ложью информацию о переходе Месси в «Интер».

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