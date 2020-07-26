Вратарь «Химок»: в матче с «Зенитом» все увидели, что мы из себя представляем

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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов поделился ожиданиями от выступления команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Вратарь «Химок»: в матче с «Зенитом» все увидели, что мы из себя представляем
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«В Премьер-лиге будет интересно, потому что все ребята «горят» и хотят доказать, что мы достойны играть там. Думаю, мы это показали в течение сезона в ФНЛ. Сыграли с чемпионом («Зенитом». — RT), и все увидели, что мы что-то из себя представляем», — цитирует Лантратова ТАСС.

Он отметил, что футболистам «Химок» самим себе хотелось доказать, что они способны играть на равных с чемпионом.

«У нас не было цели самоутвердиться перед кем-то. Самое важное — доказать себе, что ты можешь», — добавил Лантратов.

Матч финала Кубка России по футболу «Зенит» — «Химки» закончился победой петербуржцев с минимальным счётом. Единственный мяч в игре был забит с пенальти.

По итогам сезона в ФНЛ «Химки» вышли в РПЛ.

Ранее Сергей Семак назвал главное преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ.

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