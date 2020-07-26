Овечкин ответил на вопрос о пропуске Самсоновым возобновления сезона в НХЛ
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«Конечно, по Самсонову было принято трудное решение. Но я не могу комментировать характер его травмы. Если бы Илья был здоров, конечно, он отправился бы с нами в Торонто», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.
Ранее Овечкин поделился ожиданиями от возвращения НХЛ.