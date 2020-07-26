Овечкин ответил на вопрос о пропуске Самсоновым возобновления сезона в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о вратаре команды россиянине Илье Самсонове, который пропустит возобновление сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.

«Конечно, по Самсонову было принято трудное решение. Но я не могу комментировать характер его травмы. Если бы Илья был здоров, конечно, он отправился бы с нами в Торонто», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Ранее Овечкин поделился ожиданиями от возвращения НХЛ.