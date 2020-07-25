Погребняк не исключил скорого завершения карьеры

Недавно покинувший «Урал» Павел Погребняк намекнул на скорое завершение спортивной карьеры.

По его словам, у него остаётся желание поиграть ещё, но в 36 лет не просто найти новую команду.

«Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь, привыкнешь жить без футбола. На данный момент очень грустно, и к этому всё равно не подготовишься. Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше», — приводит слова Погребняка YouTube-канал РГУФКСМиТ.

Футболист подчеркнул, что, возможно, «Урал» останется последним клубом в его биографии.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Погребняку стоит завершить карьеру.