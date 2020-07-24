Президент «Урала» считает, что Погребняку стоит завершить карьеру

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал уход из команды нападающего Павла Погребняка.
Президент «Урала» считает, что Погребняку стоит завершить карьеру
  • РИА Новости

«У него закончился контракт, мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать карьеру. Но это моё мнение, он сам решит. Он очень хороший человек. Хочется поблагодарить его», — приводит слова Иванова ТАСС.

Погребняк перешёл в «Урал» летом 2018 года из «Тосно» на правах свободного агента. В его активе восемь забитых мячей и три голевые передачи в 33 матчах за екатеринбургскую команду.

Ранее сообщалось, что Жоау Мариу покинул «Локомотив» по истечении срока аренды.

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