Экс-футболист ЦСКА Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

Агент Марсель Ферман, представляющий интересы бывшего полузащитника московского ЦСКА Георгия Миланова, рассказал, где игрок может продолжить карьеру.

«В настоящее время я нахожусь в Дубае и веду переговоры с клубом из Объединённых Арабских Эмиратов. В следующий понедельник поеду в Афины, и после переговоров там Георгий решит, где продолжить карьеру — в ОАЭ или Греции», — цитирует Фермана Gong.bg.

Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В составе красно-синих он провёл 148 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач. С 2018 года болгарин играл за венгерский «МОЛ Види».

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €6 млн за трансфер футболиста «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.