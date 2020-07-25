СМИ: ЦСКА предложил €6 млн за трансфер футболиста «Ривер Плейт» Карраскаля

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил €6 млн за трансфер колумбийского полузащитника аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля.

Как сообщает TNT Sports, клуб из Буэнос-Айреса не намерен отпускать игрока за указанную сумму и рассчитывает выручить за него €10 млн.

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах аргентинской Суперлиги. Полузащитник также записал в свой актив один гол и одну результативную передачу в двух встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Матиас Фавано, агент форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, прокомментировал информацию, что футболист прибудет в Москву на следующей неделе для подписания контракта с ЦСКА.