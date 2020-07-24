Источник: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

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Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен прилететь в Россию на следующей неделе для улаживания последних деталей относительно своего перехода в московский ЦСКА.
Источник: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
  • Reuters

Об этом сообщает TyC Sports. Красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца €8,5 млн. Сообщается, что в сделку включён пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20% от последующей перепродажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на пять лет.

В текущем сезоне на счету Гайча пять мячей и одна результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт».

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