Источник: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч должен прилететь в Россию на следующей неделе для улаживания последних деталей относительно своего перехода в московский ЦСКА.

Об этом сообщает TyC Sports. Красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца €8,5 млн. Сообщается, что в сделку включён пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20% от последующей перепродажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на пять лет.

В текущем сезоне на счету Гайча пять мячей и одна результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт».