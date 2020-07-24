Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»

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Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.
Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». 22-летний футболист уже выступал в Европе, защищая цвета львовских «Карпат» и «Севильи».

В нынешнем сезоне Карраскаль забил два мяча в восьми матчах аргентинской Суперлиги. Полузащитник также записал в свой актив один гол и одну результативную передачу в двух встречах Кубка Либертадорес. Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».

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