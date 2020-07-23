СМИ: «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима»

Короткая ссылка
Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику французского «Нима» Сиди Сарру.
СМИ: «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима»
  • globallookpress.com

Как сообщает Wiwsport.com, помимо российских коллективов, 24-летним сенегальцем интересуются португальский «Порту» и два клуба французской Лиги 1. 

Отмечается, что игрок не тренируется с «Нимом», а его агент заявил, что хавбек больше не собирается играть за клуб.  

В минувшем сезоне чемпионата Франции Сарр провёл 22 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Руденко близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить