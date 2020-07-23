СМИ: «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима»

Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику французского «Нима» Сиди Сарру.

Как сообщает Wiwsport.com, помимо российских коллективов, 24-летним сенегальцем интересуются португальский «Порту» и два клуба французской Лиги 1.

Отмечается, что игрок не тренируется с «Нимом», а его агент заявил, что хавбек больше не собирается играть за клуб.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Сарр провёл 22 матча, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Александр Руденко близок к переходу в «Сочи» на правах аренды.