Дюков: «Оренбург» сам сделал всё, чтобы было столько заражённых коронавирусом
- РИА Новости
Он также согласился с решением местного Роспотребнадзора отправить «Оренбург» на карантин.
«Они всё сами прекрасно знают, и другие клубы тоже знают. Не хочу комментировать действия коллег. «Оренбург» сделал всё, чтобы было столько заражённых. И главному санитарному врачу области не оставили выбора. Несмотря на мою любовь, я бы сделал то же самое, было правильно отправить команду на такой карантин», — заявил Дюков.
Ранее Дюков признался, что проведение матча «Сочи» — «Ростов» было его инициативой.