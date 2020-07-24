Дюков: «Оренбург» сам сделал всё, чтобы было столько заражённых коронавирусом

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не стал называть клубы, помимо «Ростова», которые нарушили регламент в ситуации с распространением коронавируса.
Дюков: «Оренбург» сам сделал всё, чтобы было столько заражённых коронавирусом
  • РИА Новости

Он также согласился с решением местного Роспотребнадзора отправить «Оренбург» на карантин.

«Они всё сами прекрасно знают, и другие клубы тоже знают. Не хочу комментировать действия коллег. «Оренбург» сделал всё, чтобы было столько заражённых. И главному санитарному врачу области не оставили выбора. Несмотря на мою любовь, я бы сделал то же самое, было правильно отправить команду на такой карантин», — заявил Дюков.

Ранее Дюков признался, что проведение матча «Сочи» — «Ростов» было его инициативой.

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