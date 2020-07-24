«Оренбург» объявил об увольнении Парамонова и назначении нового наставника
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Как сообщается на официальном сайте клуба, было принято решение расстаться с наставником Константином Парамоновым. Оренбуржцы поблагодарили специалиста за проделанную работу и пожелали успешного продолжения карьеры.
«Оренбург» занял последнее, 16-е место в завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» пошутили по поводу вылета команды в ФНЛ.