В «Оренбурге» пошутили о вылете команды в ФНЛ
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам?» — написано в Twitter-аккаунте уральского клуба. При этом к посту прикреплено изображение картины «Возвращение блудного сына».
По итогам сезона «Оренбург» набрал 27 очков и занял последнее место в РПЛ. Таким образом, команда выступит в следующем сезоне в ФНЛ.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 команды.
@FNLeague привет, как дела? Можно к вам? pic.twitter.com/OKP1q2jYGD— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 23, 2020