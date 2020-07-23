В «Оренбурге» пошутили о вылете команды в ФНЛ

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» пошутила о вылете команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«ФНЛ, привет, как дела? Можно к вам?» — написано в Twitter-аккаунте уральского клуба. При этом к посту прикреплено изображение картины «Возвращение блудного сына».

По итогам сезона «Оренбург» набрал 27 очков и занял последнее место в РПЛ. Таким образом, команда выступит в следующем сезоне в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 команды.