В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 команды
- РИА Новости
Как сообщается на сайте лиги, в турнире примут участие 22 клуба.
Отмечается, что новыми участниками точно станут победители своих зон в Профессиональной футбольной лиге: тольяттинский «Акрон», брянское «Динамо», московский «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Кроме того, в ФНЛ из Российской премьер-лиги (РПЛ) вылетели самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».
Также будут рассмотрены заявления о включении в состав ФНЛ следующих клубов: «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ».
Начало сезона ФНЛ запланировано на 1 августа.
Ранее сообщалось, что общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги.