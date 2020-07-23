В новом сезоне в ФНЛ сыграют 22 команды

Стало известно, сколько команд выступит в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2020/21.

Как сообщается на сайте лиги, в турнире примут участие 22 клуба.

Отмечается, что новыми участниками точно станут победители своих зон в Профессиональной футбольной лиге: тольяттинский «Акрон», брянское «Динамо», московский «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Кроме того, в ФНЛ из Российской премьер-лиги (РПЛ) вылетели самарские «Крылья Советов» и «Оренбург».

Также будут рассмотрены заявления о включении в состав ФНЛ следующих клубов: «Олимп-Долгопрудный», «Алания» и «КАМАЗ».

Начало сезона ФНЛ запланировано на 1 августа.

Ранее сообщалось, что общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении лиги.