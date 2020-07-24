Исмаилов признался, что вырос на боях Емельяненко-старшего

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Боец ММА Магомед Исмаилов, которому 24 июля предстоит встретиться в Сочи с Александром Емельяненко, поделился мнением о его брате Фёдоре.
Исмаилов признался, что вырос на боях Емельяненко-старшего
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«Я вырос на боях с участием Емельяненко-старшего. Когда ты видишь, что маленький побеждает большого, думаешь, что происходит нечто невероятное. Хочу, чтобы в пятницу зрители испытали что-то подобное», — сказал Исмаилов в интервью RT.

Он также прокомментировал сравнение собственного стиля с тем, в котором дерётся Фёдор.

«Сейчас у нас с Емельяненко осталось немного общего, а раньше мой стиль действительно был очень похож на его. Если посмотрите, в моём ground and pound, добиваниях и даже работе в стойке чувствовалось сходство с Фёдором. Но в какой-то момент это прекратилось», — резюмировал спортсмен.

Ранее Исмаилов объяснил, в чём его главное отличие от Конора Макгрегора.

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