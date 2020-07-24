Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды

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Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил, что его подопечный может пропустить второй сбор национальной команды.
Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды
  • Reuters

«Будем обсуждать ещё. Я 28 июля буду в Москве, где будет возможность встретиться с тренерами. Ещё нужно будет понять, в какой ситуации находится спортсмен, буду также вести беседу и с ним. Всё же ситуация немного поменялась, так как сбор не планировали снова проводить в Рыбинске. Коронавирус ещё продолжает диктовать условия. В места, запланированные старшим тренером Юрием Каминским, сборная выехать не может. Сейчас нет ясности, будем встречаться и решать», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Второй предсезонный сбор мужской национальной команды пройдёт с 28 июля по 15 августа в Рыбинске. Первый сбор, который также прошёл в Рыбинске, Логинов пропустил.

Ранее глава СБР прокомментировал информацию о проблемах с питанием спортсменов на сборе команды в Рыбинске.

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