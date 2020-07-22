Глава СБР: денег на питание биатлонистов остаётся меньше

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о проблемах с питанием спортсменов на сборе команды в Рыбинске.

«На самом деле была такая проблема. Я разговаривал с Юрием Каминским и с руководителем базы в Рыбинске. В нашем виде спорта есть дополнительные расходы на аренду стрельбищ, оружейной комнаты, соответственно, денег на питание остаётся меньше. Например, на 500 рублей меньше, чем у тех же лыжников. Мы будем выходить с инициативой в Минспорт, чтобы пересмотреть эти нормы. Но на текущем сборе за счёт средств СБР этот вопрос мы решили. Все понимают, что цены на продукты у нас растут», — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Ранее Майгуров высказался по поводу восстановления членства СБР в IBU.