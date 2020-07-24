Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»

Бывший президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал свой уход из команды.

«Пока со мной никто не попрощался, но уверен, что ухожу. Непонятно, зачем надо было маскировать решение о моём увольнении под совет директоров. Странно. Зато умеют хорошо чистить комментарии в Instagram, но народ‑то не обманешь. Я должен был присутствовать на заседании, но по техническим причинам меня не подключили», — цитирует Сушинского РИА Новости.

По его мнению, он выполнил свою задачу по возвращению клуба в хоккейную элиту, а также отметил, что теперь об «Авангарде» в основном положительно пишут в прессе.

Ранее «Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба.