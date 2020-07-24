Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»

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Бывший президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал свой уход из команды.
Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Пока со мной никто не попрощался, но уверен, что ухожу. Непонятно, зачем надо было маскировать решение о моём увольнении под совет директоров. Странно. Зато умеют хорошо чистить комментарии в Instagram, но народ‑то не обманешь. Я должен был присутствовать на заседании, но по техническим причинам меня не подключили», — цитирует Сушинского РИА Новости.

По его мнению, он выполнил свою задачу по возвращению клуба в хоккейную элиту, а также отметил, что теперь об «Авангарде» в основном положительно пишут в прессе.

Ранее «Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба.

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