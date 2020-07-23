«Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба

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Максим Сушинский оставил пост президента омского хоккейного клуба «Авангард» в связи с упразднением этой должности.
«Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте клуба.

«В связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в «Авангарде» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть — в том числе упразднены должности президента и вице-президента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что теперь клубом будет руководить не президент, а генеральный директор.

Сушинский является бывшим хоккеистом СКА и сборной России. В 2008 году он стал чемпионом мира. 

Ранее сообщалось, что Сушинского не пригласили на заседание совета директоров «Авангарда».

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