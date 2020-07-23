«Авангард» объявил об уходе Сушинского с поста президента клуба
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте клуба.
«В связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в «Авангарде» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть — в том числе упразднены должности президента и вице-президента», — говорится в заявлении.
Отмечается, что теперь клубом будет руководить не президент, а генеральный директор.
Сушинский является бывшим хоккеистом СКА и сборной России. В 2008 году он стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Сушинского не пригласили на заседание совета директоров «Авангарда».