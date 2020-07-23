РУСАДА ответило на открытое письмо ОКР

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением относительно открытого письма Олимпийского комитета России (ОКР) по результатам аудита финансовой деятельности агентства.

«Нам остаётся только сожалеть о том, что представители Олимпийского комитета России, запустившие механизм дискредитации РУСАДА, видя очевидные проблемы в представленном огласке самими учредителями отчёте, не только не пытаются найти конструктивный выход из смоделированной ими ситуации, а продолжают эскалацию, основанную на недостоверном отчёте, который был заказан представителями ОКР», — говорится в заявлении РУСАДА.

В РУСАДА подчеркнули, что аудиторский отчёт нельзя считать достоверным, поскольку аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии агенства документы, а потому объективность и достоверность их суждений и выводов представляется крайне спорной.

«Очередные попытки представителей ОКР говорить о том, что представленные РУСАДА доводы являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, несостоятельны, т. к. мы дали детальные аргументированные доводы, основанные на реальных документах, а не на домыслах и предположениях, по всем существенным вопросам обвинений. РУСАДА, наоборот, не только не отвлекает внимание, а привлекает и концентрирует внимание на всех «вероятностных» заключениях аудитора и том, как вёлся анализ и делались выводы по каждому значимому аспекту. Складывается впечатление, что либо представители ОКР читают другой документ, раскрывающий наши доводы, либо никакие доводы РУСАДА представителей ОКР не интересуют на пути к определённой ими цели», — добавили в агентстве.

13 июля ОКР обнародовал результаты углублённого аудита финансовой деятельности РУСАДА. Агентство и его руководитель впоследствии выразили своё несогласие с его итогами.

Ранее сообщалось, что в ОКР назвали комментарии РУСАДА попыткой отвлечь внимание от результатов аудита.