РУСАДА ответило на открытое письмо ОКР
- РИА Новости
«Нам остаётся только сожалеть о том, что представители Олимпийского комитета России, запустившие механизм дискредитации РУСАДА, видя очевидные проблемы в представленном огласке самими учредителями отчёте, не только не пытаются найти конструктивный выход из смоделированной ими ситуации, а продолжают эскалацию, основанную на недостоверном отчёте, который был заказан представителями ОКР», — говорится в заявлении РУСАДА.
В РУСАДА подчеркнули, что аудиторский отчёт нельзя считать достоверным, поскольку аудиторы не использовали все имеющиеся в бухгалтерии агенства документы, а потому объективность и достоверность их суждений и выводов представляется крайне спорной.
«Очередные попытки представителей ОКР говорить о том, что представленные РУСАДА доводы являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, несостоятельны, т. к. мы дали детальные аргументированные доводы, основанные на реальных документах, а не на домыслах и предположениях, по всем существенным вопросам обвинений. РУСАДА, наоборот, не только не отвлекает внимание, а привлекает и концентрирует внимание на всех «вероятностных» заключениях аудитора и том, как вёлся анализ и делались выводы по каждому значимому аспекту. Складывается впечатление, что либо представители ОКР читают другой документ, раскрывающий наши доводы, либо никакие доводы РУСАДА представителей ОКР не интересуют на пути к определённой ими цели», — добавили в агентстве.
13 июля ОКР обнародовал результаты углублённого аудита финансовой деятельности РУСАДА. Агентство и его руководитель впоследствии выразили своё несогласие с его итогами.
Ранее сообщалось, что в ОКР назвали комментарии РУСАДА попыткой отвлечь внимание от результатов аудита.