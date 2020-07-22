В ОКР назвали комментарии РУСАДА попыткой отвлечь внимание от результатов аудита

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по поводу позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) относительно результатов аудита финансовой деятельности агентства.

«Комментарии, которые содержатся в опубликованном документе под названием «Доводы РУСАДА по отчёту «ФинЭкспертизы» и их обоснованная аргументация», с точки зрения ОКР как учредителя РУСАДА являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий. Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень «ФинЭкспертизы», прямо обвиняют её сотрудников в тенденциозности и предвзятости», — говорится в заявлении , опубликованном пресс-службой ОКР.

Отмечается, что аудит был направлен на проверку только финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА и никакого отношения к операционной деятельности не имеет, а также что в ходе проверки вмешательства в антидопинговую работу агентства не происходило ни на одном из этапов.

«Удивляет и тот факт, что за пространной риторикой и комментариями тезисов аудиторского отчёта в заявлении РУСАДА нигде не опровергаются фальсификации подписей на документах с контрагентами и другие не менее показательные факты. Мы исходим из того, что отчёт «ФинЭкспертизы» — это документ, в котором по итогам проверки не содержится никаких обвинений, но обозначены сомнительные по оценке аудиторов моменты. Именно поэтому столь острая реакция руководства РУСАДА на указанные в отчёте проблемные аспекты вызывает недоумение. К сожалению, Юрий Ганус в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. ОКР, со своей стороны, убеждён, что углублённый отчёт аудиторов выполнен в полном соответствии с требованиями международных стандартов. Заявления о преднамеренной фабрикации фактов и действиях заказчика аудита лично против генерального директора РУСАДА оставляем на совести Юрия Гануса», — говорится в заявлении ОКР.

13 июля ОКР обнародовал результаты углублённого аудита финансовой деятельности РУСАДА. Агентство и его руководитель впоследствии выразили своё несогласие с его итогами.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА рассказали, когда может пройти заседание наблюдательного совета.