В РУСАДА рассказали, когда может пройти заседание наблюдательного совета

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев рассказал, когда может состояться заседание совета.

«Нужно собрать участников, скоординировать их, для этого требуется время. По протоколу, мы должны назначить дату за десять рабочих дней до самого заседания. Мы рассчитываем, что совет пройдёт в первую декаду августа», — приводит слова Ивлева РИА Новости.

Ранее РУСАДА выступило с заявлением по поводу результатов аудита финансовой деятельности организации, проведённого по заказу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.