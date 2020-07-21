В РУСАДА рассказали, когда может пройти заседание наблюдательного совета
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- РИА Новости
«Нужно собрать участников, скоординировать их, для этого требуется время. По протоколу, мы должны назначить дату за десять рабочих дней до самого заседания. Мы рассчитываем, что совет пройдёт в первую декаду августа», — приводит слова Ивлева РИА Новости.
Ранее РУСАДА выступило с заявлением по поводу результатов аудита финансовой деятельности организации, проведённого по заказу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.