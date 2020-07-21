В РУСАДА заявили о преднамеренной фабрикации доводов и фактов в аудите

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением относительно результатов аудита финансовой деятельности организации, проведённого по заказу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.
В РУСАДА заявили о преднамеренной фабрикации доводов и фактов в аудите
  • Reuters

«Форма проверки, демонстрируемая ООО «Финэкспертиза», не была направлена на установление истинного положения дел, она была направлена на скрытый сбор информации по заявкам заказчиков и, вероятно, на преднамеренную фабрикацию ложных доводов и фактов, направленных против генерального директора и заместителя генерального директора РУСАДА, учитывая выводы аудитора и их аргументацию. Отчёт, представленный ООО «Финэкспертиза», основанный на неполных, а значит, на недостоверных данных при наличии всей информации в офисе РУСАДА, может с большой степенью вероятности говорить о его несостоятельности, ненадёжности и искажении реальной картины внутри РУСАДА», — говорится в заявлении.

56-летний Ганус возглавляет РУСАДА с 31 августа 2017 года. За время его руководства агентство было восстановлено в правах.

Ранее в РУСАДА выразили несогласие с выводами аудита, проведённого ОКР.

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