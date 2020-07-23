Теннисистка Калинская переболела коронавирусом

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией.

«Три недели назад мой результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела в самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам. Хочу напомнить, что если кто-то из вашего окружения болеет, пройдите тест, даже если у вас нет никаких симптомов. Носите маску, мойте руки. Подумайте о других. Берегите себя», — написала Калинская в своём Instagram.

Ранее глава WTA заявил, что жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года.