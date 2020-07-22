Глава WTA: жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года

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Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон поделился ожиданиями от возобновления соревновательного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Глава WTA: жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года
  • Reuters

«Ситуация постоянно меняется. Но мы должны прикладывать максимум усилий. Нужно извлечь из нынешнего сезона урок, понять, как существовать с вирусом, и продолжать двигаться вперёд. Нужно понять, как развивать теннис, но сохранять безопасность всех участников. Жизнь вряд ли вернётся в привычное русло до 2022 года. Нам нужно дать игрокам и турнирам возможность зарабатывать деньги в новых условиях. Никому не хочется терять партнёров и спонсоров. Поэтому мы стараемся адаптироваться к новой ситуации», — приводит слова Саймона The National.

Сезон в WTA-туре планируется возобновить 3 августа грунтовым турниром категории International в итальянском Палермо.

Ранее сообщалось, когда будет принято решение о судьбе US Open.

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