Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о смерти отца
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал Нурмагомедов.

В начале июля в Москве на 58-м году жизни скончался известный тренер, отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В молодости Абдулманап Нурмагомедов занимался самбо и дзюдо, стал мастером спорта по вольной борьбе. 

Позднее RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Магомедрасул Давудов, глава села Кироваул в Дагестане, в котором проживал Абдулманап Нурмагомедов, рассказал, что населённый пункт может быть в ближайшее время переименован в честь него.

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