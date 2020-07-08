RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова

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RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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Фильм опубликован на YouTube-канале RT Sport.

Отмечается, что кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, но в связи со смертью специалиста серия выложена без номера.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане, в его родном селе Кироваул.

Ранее боец UFC Рустам Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова.

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