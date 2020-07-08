RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова
- @abdulmanap.nurmagomedov
Фильм опубликован на YouTube-канале RT Sport.
Отмечается, что кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, но в связи со смертью специалиста серия выложена без номера.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане, в его родном селе Кироваул.
Ранее боец UFC Рустам Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова.