Боец UFC Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Рустам Хабилов посвятил трогательный пост своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, отцу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Спасибо вам, Магомедович, за всё! За то, что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать», — написал Хабилов в своём Instagram, опубликовав совместное видео со специалистом.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее Даниэль Кормье рассказал о состоянии Хабиба Нурмагомедова после смерти отца.