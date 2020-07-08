Боец UFC Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова
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«Спасибо вам, Магомедович, за всё! За то, что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги. Этих уроков и советов мне будет очень не хватать», — написал Хабилов в своём Instagram, опубликовав совместное видео со специалистом.
Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.
Ранее Даниэль Кормье рассказал о состоянии Хабиба Нурмагомедова после смерти отца.