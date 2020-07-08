Кормье: не знаю, на что будет способен Нурмагомедов после смерти отца

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о состоянии обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пережившего смерть отца.
Кормье: не знаю, на что будет способен Нурмагомедов после смерти отца
  • globallookpress.com

«Очень грустно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Я говорил с Хабибом в среду, 1 июля, ему было очень сложно справляться с ситуацией. Тренировки давали ему облегчение, но драться в подобных обстоятельствах очень сложно. Отец занимал большую часть в его жизни, и я не знаю, на что он будет способен после его смерти. С тех пор мы не общались. Я писал ему сообщение. Сказал, что молюсь за него и понимаю, что он потерял своего героя. Дал ему знать, что он всегда может рассчитывать на мою поддержку», — рассказал Кормье в интервью, размещённом на канале ESPN MMА.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Василевский заявил, что долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить