Кормье: не знаю, на что будет способен Нурмагомедов после смерти отца

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о состоянии обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пережившего смерть отца.

«Очень грустно, что Абдулманап Нурмагомедов скончался. Я говорил с Хабибом в среду, 1 июля, ему было очень сложно справляться с ситуацией. Тренировки давали ему облегчение, но драться в подобных обстоятельствах очень сложно. Отец занимал большую часть в его жизни, и я не знаю, на что он будет способен после его смерти. С тех пор мы не общались. Я писал ему сообщение. Сказал, что молюсь за него и понимаю, что он потерял своего героя. Дал ему знать, что он всегда может рассчитывать на мою поддержку», — рассказал Кормье в интервью, размещённом на канале ESPN MMА.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Василевский заявил, что долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв.