Василевский: долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что смерть тренера Абдулманапа Нурмагомедова нанесла моральную травму его сыну, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Для Хабиба смерть отца — это психологическая травма. Умер не просто великий тренер, а наиболее близкий человек. Психологически на Хабиба это повлияет, долгое время ему будет не до тренировок и боёв. Я не исключаю, что какое-то время он не будет драться», — приводит слова Василевского портал «ВсёПроСпорт».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Следующий бой Хабиба Нурмагомедова запланирован на сентябрь.

Ранее Тухугов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.