Василевский: долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв
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«Для Хабиба смерть отца — это психологическая травма. Умер не просто великий тренер, а наиболее близкий человек. Психологически на Хабиба это повлияет, долгое время ему будет не до тренировок и боёв. Я не исключаю, что какое-то время он не будет драться», — приводит слова Василевского портал «ВсёПроСпорт».
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Следующий бой Хабиба Нурмагомедова запланирован на сентябрь.
Ранее Тухугов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.