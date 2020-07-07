Василевский: долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает, что смерть тренера Абдулманапа Нурмагомедова нанесла моральную травму его сыну, чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.
Василевский: долгое время Хабибу Нурмагомедову будет не до боёв
  • © Jeff Bottari / Zuffa LLC
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«Для Хабиба смерть отца — это психологическая травма. Умер не просто великий тренер, а наиболее близкий человек. Психологически на Хабиба это повлияет, долгое время ему будет не до тренировок и боёв. Я не исключаю, что какое-то время он не будет драться», — приводит слова Василевского портал «ВсёПроСпорт».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Следующий бой Хабиба Нурмагомедова запланирован на сентябрь.

Ранее Тухугов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

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