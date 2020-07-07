Родное село отца Нурмагомедова планируют переименовать в его честь

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Магомедрасул Давудов, глава села Кироваул в Дагестане, в котором проживал Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что населённый пункт может быть в ближайшее время переименован в честь специалиста.
Родное село отца Нурмагомедова планируют переименовать в его честь
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«Мы сейчас в трауре. К нам приезжают люди из разных городов России. Позже мы соберёмся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап», — цитирует Давудова РБК.

Давудов также заявил, что Хабиб Нурмагомедов очень тяжело переживает утрату.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него был диагностирован коронавирус.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее российский боец Адам Яндиев рассказал о состоянии Хабиба Нурмагомедова на похоронах его отца.

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