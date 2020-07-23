Бывший игрок «Краснодара» оценил выход команды в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил игру команды в текущем сезоне и её выход в Лигу чемпионов.

По его словам, «Краснодар» заслужил ещё одну попытку пройти предварительные стадии ЛЧ.

«В целом игроки ровно прошли этот сезон, если не считать неудачного отрезка после «ковидной» паузы, где были одержаны на поле всего две победы. Трудно сказать, что повлияло на такой исход, когда не удалось подвинуть со второго места «Локомотив», хотя шансы были», — приводят слова Деменко «Известия».

Экс-игрок также считает, что команда извлекла опыт из неудачных прошлогодних матчей и в этот раз выступит в квалификации ЛЧ успешнее.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» благодаря победе над «Ахматом» в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) завоевал путёвку в ЛЧ.