Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезоне

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал итоги сезона после заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезоне
  • © spartak.com

«Хотелось в еврокубки. Было большое желание, но что-то не получилось. Это большой урок нам всем. Были ошибки, шероховатости, но они сделают команду сильнее, уверен. Следующий чемпионат будет намного успешнее, намного», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» в 30-м туре РПЛ обыграл «Рубин» и занял седьмое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в еврокубки. 

Ранее тренер красно-белых Андреас Хинкель подвёл итог выступлению «Спартака» в чемпионате России.

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