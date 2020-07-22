Газизов уверен, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезоне

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал итоги сезона после заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось в еврокубки. Было большое желание, но что-то не получилось. Это большой урок нам всем. Были ошибки, шероховатости, но они сделают команду сильнее, уверен. Следующий чемпионат будет намного успешнее, намного», — цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» в 30-м туре РПЛ обыграл «Рубин» и занял седьмое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в еврокубки.

Ранее тренер красно-белых Андреас Хинкель подвёл итог выступлению «Спартака» в чемпионате России.