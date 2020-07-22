Хинкель подвёл итог выступлению «Спартака» в чемпионате России

Ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал выступление команды в сезоне-2019/20.

По словам немецкого специалиста, команда прогрессировала, стала контролировать матчи, играть взрослее, структурированнее, научилась взламывать глубокую оборону. Хинкель также отметил, что, несмотря на результаты, спартаковцы «выросли тактически и физически».

«Весной было видно, что команда была на подъёме, мы не хотели уходить на перерыв, но что случилось — то случилось. Да, мы заняли седьмое место, но нам немного не хватило для попадания в квалификацию Лиги Европы. Уходим на перерыв, чтобы начать новый чемпионат с нуля», — цитирует Хинкеля «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у тренерского штаба и руководства «Спартака» есть планы по усилению команды.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго может перейти в «Лион».